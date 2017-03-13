BNP Paribas Open. Кузнецова и Младенович преодолели барьер второго круга парных соревнований
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович взяли верх над чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай со счётом 6/2, 7/5 и вышли в четвертьфинал турнира в
Индиан-Уэллсе в паре.
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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время Кузнецова и Младенович сделали четыре эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали шесть
В ¼ финала соревнований BNP Paribas Open Кузнецова и Младенович сыграют с американкой Бетани
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