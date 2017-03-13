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https://sport.mail.ru/news/tennis/29053457/
13 марта 2017, 10:12 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Кузнецова и Младенович преодолели барьер второго круга парных соревнований

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович взяли верх над чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай со счётом 6/2, 7/5 и вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в паре.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович взяли верх над чешкой <span class=error>Андреа</span> Главацковой и китаянкой <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> со счётом 6/2 7/5 и вышли в четвертьфинал турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> в паре. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время Кузнецова и Младенович сделали четыре эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их оппонентки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали три брейка.

В ¼ финала соревнований BNP Paribas Open Кузнецова и Младенович сыграют с американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой.
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