Серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Джокович, получивший второй номер посева, в воскресенье нанес поражение британцу Кайлу Эдмунду — 6:4, 7:6 (7:5). На корте теннисисты провели чуть менее двух часов. Следующим соперником серба станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (31).

В другом матче второго круга швейцарец Роджер Федерер (9-я ракетка турнира) за 52 минуты нанес поражение французу Стефану Роберу — 6:2, 6:1. Следующим соперником Федерера станет американец Стив Джонсон (24).