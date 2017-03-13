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https://sport.mail.ru/news/tennis/29053306/
13 марта 2017, 9:13 | Теннис | Р-Спорт

Серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Джокович, получивший второй номер посева, в воскресенье нанес поражение британцу Кайлу Эдмунду — 6:4, 7:6 (7:5). На корте теннисисты провели чуть менее двух часов. Следующим соперником серба станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (31).

В другом матче второго круга швейцарец Роджер Федерер (9-я ракетка турнира) за 52 минуты нанес поражение французу Стефану Роберу — 6:2, 6:1. Следующим соперником Федерера станет американец Стив Джонсон (24).
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