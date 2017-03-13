Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

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Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Макарова и Веснина сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.