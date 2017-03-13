Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе
Российский дуэт в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной обыграл австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай со счётом 6/2, 6/4 во втором круге парного турнира BNP Paribas Open.
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Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Макарова и Веснина сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре
В ¼ финала соревнований в
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