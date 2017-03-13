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https://sport.mail.ru/news/tennis/29053297/
13 марта 2017, 10:10 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российский дуэт в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной обыграл австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай со счётом 6/2, 6/4 во втором круге парного турнира BNP Paribas Open.

Российский дуэт в составе Екатерины <span class=error>Макаровой</span> и Елены <span class=error>Весниной</span> обыграл австралийку <span class=error>Саманту</span> <span class=error>Стосур</span> и китаянку <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> со счётом 6/2 6/4 во втором круге парного турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Макарова и Веснина сделали три эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

В ¼ финала соревнований в Индиан-Уэллсе россиянкам предстоит встреча либо с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой из Казахстана, либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг.
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