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https://sport.mail.ru/news/tennis/29052107/
13 марта 2017, 8:55 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова пробилась в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $6,9 млн).

В третьем круге россиянка обыграла чешку Барбору Стрыцову. Увеличить
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В третьем круге россиянка, «посеянная» на турнире под 19-м номером, обыграла чешку Барбору Стрыцову (17) со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница пары Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — Кристина Плишкова (Чехия).
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