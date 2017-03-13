Индиан-Уэллс. Михаил Южный взял лишь четыре гейма в матче с Григором Димитровым
34-летний российский теннисист Михаил Южный, находящийся на 84-й позиции в мировой табели о рангах, покидает турнир BNP Paribas Open, уступив в матче второго раунда соревнований 13-му номеру мирового рейтинга, 25-летнему болгарину Григору Димитрову, — 4/6, 0/6.
Первая встреча спортсменов длилась 1 час 10 минут. За это время Михаил выполнил два эйса, реализовал один
В следующем круге турнира в
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