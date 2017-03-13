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https://sport.mail.ru/news/tennis/29051596/
13 марта 2017, 1:39 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Михаил Южный взял лишь четыре гейма в матче с Григором Димитровым

34-летний российский теннисист Михаил Южный, находящийся на 84-й позиции в мировой табели о рангах, покидает турнир BNP Paribas Open, уступив в матче второго раунда соревнований 13-му номеру мирового рейтинга, 25-летнему болгарину Григору Димитрову, — 4/6, 0/6.

Первая встреча спортсменов длилась 1 час 10 минут. За это время Михаил выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт и шесть раз ошибся при подаче, тогда как Григор сделал семь эйсов и пять брейков, допустив всего одну двойную ошибку.

В следующем круге турнира в Индиан-Уэллсе болгарский спортсмен сразится или с хозяином кортов Джеком Соков, или с Хенри Лааксоненом из Швейцарии.
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