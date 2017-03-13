Индиан-Уэллс. Михаил Южный взял лишь четыре гейма в матче с Григором Димитровым

Первая встреча спортсменов длилась 1 час 10 минут. За это время Михаил выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт и шесть раз ошибся при подаче, тогда как Григор сделал семь эйсов и пять брейков, допустив всего одну двойную ошибку.

В следующем круге турнира в Индиан-Уэллсе болгарский спортсмен сразится или с хозяином кортов Джеком Соков, или с Хенри Лааксоненом из Швейцарии.