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https://sport.mail.ru/news/tennis/29051447/
13 марта 2017, 1:14 | Теннис | ТАСС

Кузнецова пробилась в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $6,9 млн).

В третьем круге российская теннисистка обыграла обыграла итальянку Роберту <span class=error>Винчи</span>. Увеличить
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В третьем круге россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла итальянку Роберту Винчи (26) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Следующей соперницей Кузнецовой станет француженка Каролин Гарсия (21).
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