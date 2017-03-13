Кузнецова пробилась в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $6,9 млн).
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В третьем круге россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла итальянку Роберту Винчи (26) со счетом 6:2, 2:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Следующей соперницей Кузнецовой станет француженка Каролин Гарсия (21).
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