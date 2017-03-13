Рафаэль Надаль успешно стартовал на турнире BNP Paribas Open

Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 22 минуты. За это время Рафаэль сделал два эйса, пять брейков и одну двойную ошибку. Гвидо четырежды подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и тоже допустил всего одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований в США Рафаэль Надаль сразится либо со своим соотечественником Фернандо Вердаско, либо с французом Пьером-Юге Эрбером.