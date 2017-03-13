Рафаэль Надаль успешно стартовал на турнире BNP Paribas Open
Шестая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, вышел в третий раунд «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, одолев в своём дебютном поединке 145-й номер мирового рейтинга, 26-летнего аргентинца Гвидо Пелью, — 6/3, 6/2.
Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 22 минуты. За это время Рафаэль сделал два эйса, пять брейков и одну двойную ошибку. Гвидо четырежды подавал навылет, реализовал два
В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований в США Рафаэль Надаль сразится либо со своим соотечественником Фернандо Вердаско, либо с французом
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