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https://sport.mail.ru/news/tennis/29051342/
13 марта 2017, 0:45 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль успешно стартовал на турнире BNP Paribas Open

Шестая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль, вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, одолев в своём дебютном поединке 145-й номер мирового рейтинга, 26-летнего аргентинца Гвидо Пелью, — 6/3, 6/2.

Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 22 минуты. За это время Рафаэль сделал два эйса, пять брейков и одну двойную ошибку. Гвидо четырежды подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и тоже допустил всего одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в четвёртый круг соревнований в США Рафаэль Надаль сразится либо со своим соотечественником Фернандо Вердаско, либо с французом Пьером-Юге Эрбером.
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