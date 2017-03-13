Александр Зверев обыграл Факундо Баньиса на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

За 1 час 40 минут, проведённые на корте, Александр шесть раз подавал навылет, сделал один брейк и четырежды ошибся при подаче, а Факундо сделал четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В следующем раунде соревнований в США Александр Зверев померится силами или с австралийцем Ником Киргиосом, или с ещё одним аргентинцем — Орасио Себальосом.