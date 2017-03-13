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https://sport.mail.ru/news/tennis/29051113/
13 марта 2017, 0:08 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев обыграл Факундо Баньиса на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

20-я ракетка мира, 19-летний немец Александр Зверев, одержал во втором круге турнира BNP Paribas Open победу над 27-летним аргентинцем Факундо Баньисом, занимающим 83-ю строчку в мировой табели о рангах, — 7/6 (10), 6/3.

За 1 час 40 минут, проведённые на корте, Александр шесть раз подавал навылет, сделал один брейк и четырежды ошибся при подаче, а Факундо сделал четыре эйса и допустил три двойные ошибки. Прежде спортсмены друг с другом не играли.

В следующем раунде соревнований в США Александр Зверев померится силами или с австралийцем Ником Киргиосом, или с ещё одним аргентинцем — Орасио Себальосом.
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