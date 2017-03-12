BNP Paribas Open. Йоханна Конта потерпела поражение от Каролин Гарсии

Встреча соперниц продолжалась 2 часа 11 минут. За это время теннисистки сделали по одному брейку и по три раза ошиблись при подаче, однако Йоханна при этом сделала 12 эйсов, а Каролин — девять. Теперь счёт в личных противостояниях между оппонентками стал равным — 2:2.

В борьбе за выход в четвёртый раунд турнира BNP Paribas Open Гарсия сыграет или с россиянкой Светланой Кузнецовой, или с итальянкой Робертой Винчи.