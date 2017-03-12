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https://sport.mail.ru/news/tennis/29051065/
12 марта 2017, 23:49 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Йоханна Конта потерпела поражение от Каролин Гарсии

11-й номер мировой табели о рангах, 25-летняя британка Йоханна Конта, не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв 25-й ракетке мира, 23-летней француженке Каролин Гарсии, — 6/3, 3/6, 6/7 (1).

Встреча соперниц продолжалась 2 часа 11 минут. За это время теннисистки сделали по одному брейку и по три раза ошиблись при подаче, однако Йоханна при этом сделала 12 эйсов, а Каролин — девять. Теперь счёт в личных противостояниях между оппонентками стал равным — 2:2.

В борьбе за выход в четвёртый раунд турнира BNP Paribas Open Гарсия сыграет или с россиянкой Светланой Кузнецовой, или с итальянкой Робертой Винчи.
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20-я ракетка мира, 19-летний немец Александр Зверев, одержал во втором круге турнира BNP Paribas Open победу над 27-летним аргентинцем Факундо Баньисом, занимающим 83-ю строчку в мировой табели о рангах, — 7/6 (10), 6/3.
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