BNP Paribas Open. Кеи Нишикори взял верх над Дэниэлом Эвансом
Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, преодолел барьер второго круга турнира в
Индиан-Уэллсе, переиграв 26-летнего британца Дэниэла Эванса, занимающего 41-е место в рейтинге WTA, — 6/3, 6/4.
За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Кеи записал в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав четыре
В следующем круге соревнований в США Кеи Нишикори сразится или с люксембуржцем Жилем Мюллером, или с чехом Иржи Веселы.
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