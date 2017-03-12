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https://sport.mail.ru/news/tennis/29050893/
12 марта 2017, 23:33 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Кеи Нишикори взял верх над Дэниэлом Эвансом

Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, преодолел барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв 26-летнего британца Дэниэла Эванса, занимающего 41-е место в рейтинге WTA, — 6/3, 6/4.

За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Кеи записал в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта. Дэниэл четырежды подвал навылет, сделал два брейка и пять раз ошибся при подаче. Прежде счёт в личных встречах между спортсменами был равным — 1:1.

В следующем круге соревнований в США Кеи Нишикори сразится или с люксембуржцем Жилем Мюллером, или с чехом Иржи Веселы.
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