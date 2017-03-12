BNP Paribas Open. Кеи Нишикори взял верх над Дэниэлом Эвансом

За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Кеи записал в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта. Дэниэл четырежды подвал навылет, сделал два брейка и пять раз ошибся при подаче. Прежде счёт в личных встречах между спортсменами был равным — 1:1.

В следующем круге соревнований в США Кеи Нишикори сразится или с люксембуржцем Жилем Мюллером, или с чехом Иржи Веселы.