Винус Уильямс: Oт скорого возвращения Шараповой в теннис выиграют многие

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«Не припоминаю, чтобы прежде были такие случаи. Однако, если подобные решения не нарушают никаких правил, то не вижу ничего страшного в том, чтобы Мария смогла сыграть в основной сетке соревнований. Если организаторы хотят дать ей wild card, то это полное их право. Думаю, что от скорого возвращения Шараповой в теннис выиграют многие», — приводит слова Винус американский журналист Бен Роттенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.