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12 марта 2017, 20:53 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Oт скорого возвращения Шараповой в теннис выиграют многие

Экс-лидер мирового рейтинга, американка Винус Уильямс, поделилась своим мнением касательно предоставления россиянке Марии Шараповой wild card на различные турниры.

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового рейтинга американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> поделилась своим мнением касательно предоставления россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на различные турниры. Увеличить
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«Не припоминаю, чтобы прежде были такие случаи. Однако, если подобные решения не нарушают никаких правил, то не вижу ничего страшного в том, чтобы Мария смогла сыграть в основной сетке соревнований. Если организаторы хотят дать ей wild card, то это полное их право. Думаю, что от скорого возвращения Шараповой в теннис выиграют многие», — приводит слова Винус американский журналист Бен Роттенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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