Ирина Хромачёва стала чемпионкой соревнований ITF в Сан-Паулу

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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Ирина записала в свой актив четыре эйса и восемь двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов, а Лаура сделала один брейк и восемь раз ошиблась при подаче.