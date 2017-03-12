Ирина Хромачёва стала чемпионкой соревнований ITF в Сан-Паулу
21-летняя россиянка Ирина Хромачёва, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира категории ITF в Бразилии, одолев в решающем поединке 419-ю ракетку мира, 22-летнюю хозяйку кортов Лауру Пигосси, — 6/2, 6/1.
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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Ирина записала в свой актив четыре эйса и восемь двойных ошибок, реализовав шесть
Таким образом, завоёванный на соревнованиях в
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