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12 марта 2017, 20:27 | Теннис | GoTennis.ru

Ирина Хромачёва стала чемпионкой соревнований ITF в Сан-Паулу

21-летняя россиянка Ирина Хромачёва, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира категории ITF в Бразилии, одолев в решающем поединке 419-ю ракетку мира, 22-летнюю хозяйку кортов Лауру Пигосси, — 6/2, 6/1.

21-летняя россиянка Ирина Хромачёва занимающая 93-е место в рейтинге WTA стала победительницей турнира категории ITF в Бразилии одолев в решающем поединке 419-ю ракетку мира 22-летнюю хозяйку кортов <span class=error>Лауру</span> <span class=error>Пигосси</span> — 6/2 6/1. Увеличить
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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Ирина записала в свой актив четыре эйса и восемь двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов, а Лаура сделала один брейк и восемь раз ошиблась при подаче.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях в Сан-Паулу трофей, стал для Ирины Хромачёвой 14-м в её карьере.
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