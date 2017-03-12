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12 марта 2017, 19:46 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев: Хочу продвинуться по турнирной сетке ещё дальше

Немецкий теннисист Миша Зверев, прошедший в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, прокомментировал свою победу над португальцем Жоао Соусой в матче второго круга соревнований.

«Буквально ещё два года назад мне надо было выиграть девять матчей лишь для того, чтобы попасть в основную часть турнира. Приходилось начинать выступления за десять дней до старта квалификации, что, конечно, сказывалось на усталости.

Теперь я рад, что смогу побеждать на новом уровне, преодолевая новые барьеры. Надеюсь, что смогу продвинуться ещё дальше по турнирной сетке, — приводит слова Миши официальный сайт Тура.
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