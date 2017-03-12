Миша Зверев: Хочу продвинуться по турнирной сетке ещё дальше

«Буквально ещё два года назад мне надо было выиграть девять матчей лишь для того, чтобы попасть в основную часть турнира. Приходилось начинать выступления за десять дней до старта квалификации, что, конечно, сказывалось на усталости.

Теперь я рад, что смогу побеждать на новом уровне, преодолевая новые барьеры. Надеюсь, что смогу продвинуться ещё дальше по турнирной сетке, — приводит слова Миши официальный сайт Тура.