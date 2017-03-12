Свитолина: Стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от своей 14-матчевой победной серии и турнира в
Индиан-Уэллсе, где ей сегодня предстоит сыграть в матче третьего круга с Дарьей Гавриловой из Австралии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, у меня появилась уверенность, я стараюсь делать то, над чем мы работаем с моей новой командой. По сравнению с прошлым годом я фокусируюсь на других вещах. Стараюсь играть в свой лучший теннис и отдавать сто процентов себя в каждой игре. Я выиграла уже 14 матчей подряд, значит, всё работает правильно. Когда победная серия прервётся (потому что, естественно, все
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