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12 марта 2017, 17:57 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина: Стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от своей 14-матчевой победной серии и турнира в Индиан-Уэллсе, где ей сегодня предстоит сыграть в матче третьего круга с Дарьей Гавриловой из Австралии.

10-я ракетка мира украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина поделилась впечатлениями от своей 14-матчевой победной серии и турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> где ей сегодня предстоит сыграть в матче третьего круга с Дарьей <span class=error>Гавриловой</span> из Австралии. Увеличить
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«Конечно, у меня появилась уверенность, я стараюсь делать то, над чем мы работаем с моей новой командой. По сравнению с прошлым годом я фокусируюсь на других вещах. Стараюсь играть в свой лучший теннис и отдавать сто процентов себя в каждой игре. Я выиграла уже 14 матчей подряд, значит, всё работает правильно. Когда победная серия прервётся (потому что, естественно, все когда-нибудь проигрывают), наверное, тогда я и пойму, что именно делала верно. Но сегодня я хочу просто продолжать работать и фокусироваться на своей игре.

Индиан-Уэллс для меня — это один из лучших турниров. Здесь всегда найдётся место, где можно отдохнуть, а где потренироваться. Можно пойти в зал, а можно найти открытый корт. Очень важно, когда у игроков есть такой выбор, чувствуешь свободу. Также возможность выбора касается транспорта и проживания. Когда у тебя есть выбор, это всегда лучше. Чувствуешь себя спокойнее. Важно, что на каждом корте установлена система видеоповторов — это играет большую роль», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.

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Свитолина с большим трудом выиграла стартовый матч теннисного турнира в Индиан-Уэллс

Свитолина с большим трудом выиграла стартовый матч теннисного турнира в Индиан-Уэллс

В американском Индиан-Уэллс состоялся матч второго круга теннисного турнира BNP Paribas Open, в котором украинка Элина Свитолина с большим трудом обыграла китаянку Ван Цян, сообщает официальный сайт турнира.
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