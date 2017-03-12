Свитолина: Стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре

«Конечно, у меня появилась уверенность, я стараюсь делать то, над чем мы работаем с моей новой командой. По сравнению с прошлым годом я фокусируюсь на других вещах. Стараюсь играть в свой лучший теннис и отдавать сто процентов себя в каждой игре. Я выиграла уже 14 матчей подряд, значит, всё работает правильно. Когда победная серия прервётся (потому что, естественно, все когда-нибудь проигрывают), наверное, тогда я и пойму, что именно делала верно. Но сегодня я хочу просто продолжать работать и фокусироваться на своей игре.



Индиан-Уэллс для меня — это один из лучших турниров. Здесь всегда найдётся место, где можно отдохнуть, а где потренироваться. Можно пойти в зал, а можно найти открытый корт. Очень важно, когда у игроков есть такой выбор, чувствуешь свободу. Также возможность выбора касается транспорта и проживания. Когда у тебя есть выбор, это всегда лучше. Чувствуешь себя спокойнее. Важно, что на каждом корте установлена система видеоповторов — это играет большую роль», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.