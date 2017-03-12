Винус Уильямс заявила, что ей будет приятно снова увидеть Шарапову на корте

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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация 29-летней россиянки завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнир в Штутгарте ( 22—30 апреля ), организаторы которого предоставили россиянке «уайлд кард» («специальное приглашение»). В начале марта бывшая первая «ракетка» мира провела переговоры с организаторами Открытого чемпионата Франции на тему предоставления «уайлд кард».

«Будет приятно увидеть Шарапову снова в игре, — сказала Уильямс. — У нее есть возможность вернуться на корт и продолжить карьеру. И я считаю, что ей нужно дать шанс воспользоваться этой возможностью. Если говорить о возможности предоставления “уайлд кард” Шараповой, то этот вопрос следует адресовать организаторам турниров, поскольку они распределяют приглашения».

По мнению бывшей первой «ракетки» мира датчанки Каролин Возняцки, участие Шараповой на турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам.

«Конечно, участие Шараповой в турнирах — хорошо для женского тенниса, — сказала Возняцки. — Но несправедливо по отношению к другим спортсменкам приглашать для участия теннисистку (и не важно о ком речь), у которой еще не завершится дисквалификация на той неделе, когда стартует турнир. Мне кажется, что игрок должен быть допущен к турнирам только на следующей неделе после отбывания отстранения».

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 — в одиночном разряде.