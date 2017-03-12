Винус Уильямс заявила, что ей будет приятно снова увидеть Шарапову на корте
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Многократной победительнице турниров «Большого шлема» американской теннисистке Винус Уильямс будет приятно увидеть россиянку Марию Шарапову на корте после многомесячной дисквалификации. Слова Уильямс приводит британское издание Independent.
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
«Будет приятно увидеть Шарапову снова в игре, — сказала Уильямс. — У нее есть возможность вернуться на корт и продолжить карьеру. И я считаю, что ей нужно дать шанс воспользоваться этой возможностью. Если говорить о возможности предоставления “уайлд кард” Шараповой, то этот вопрос следует адресовать организаторам турниров, поскольку они распределяют приглашения».
По мнению бывшей первой «ракетки» мира датчанки Каролин Возняцки, участие Шараповой на турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам.
«Конечно, участие Шараповой в турнирах — хорошо для женского тенниса, — сказала Возняцки. — Но несправедливо по отношению к другим спортсменкам приглашать для участия теннисистку (и не важно о ком речь), у которой еще не завершится дисквалификация на той неделе, когда стартует турнир. Мне кажется, что игрок должен быть допущен к турнирам только на следующей неделе после отбывания отстранения».
Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 — в одиночном разряде.
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