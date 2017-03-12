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12 марта 2017, 17:26 | Теннис | ТАСС

Винус Уильямс заявила, что ей будет приятно снова увидеть Шарапову на корте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Многократной победительнице турниров «Большого шлема» американской теннисистке Винус Уильямс будет приятно увидеть россиянку Марию Шарапову на корте после многомесячной дисквалификации. Слова Уильямс приводит британское издание Independent.

По мнению другой теннисистки датчанки Каролин Возняцки участие Шараповой на турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам. Увеличить
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация 29-летней россиянки завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнир в Штутгарте (22—30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке «уайлд кард» («специальное приглашение»). В начале марта бывшая первая «ракетка» мира провела переговоры с организаторами Открытого чемпионата Франции на тему предоставления «уайлд кард».

«Будет приятно увидеть Шарапову снова в игре, — сказала Уильямс. — У нее есть возможность вернуться на корт и продолжить карьеру. И я считаю, что ей нужно дать шанс воспользоваться этой возможностью. Если говорить о возможности предоставления “уайлд кард” Шараповой, то этот вопрос следует адресовать организаторам турниров, поскольку они распределяют приглашения».

По мнению бывшей первой «ракетки» мира датчанки Каролин Возняцки, участие Шараповой на турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам.

«Конечно, участие Шараповой в турнирах — хорошо для женского тенниса, — сказала Возняцки. — Но несправедливо по отношению к другим спортсменкам приглашать для участия теннисистку (и не важно о ком речь), у которой еще не завершится дисквалификация на той неделе, когда стартует турнир. Мне кажется, что игрок должен быть допущен к турнирам только на следующей неделе после отбывания отстранения».

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 35 — в одиночном разряде.
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