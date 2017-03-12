Вашек Поспишил: Не каждый день тебе предоставляется шанс победить лидера рейтинга

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«Победа над Марреем, безусловно, войдёт в число самых важных моментов в моей карьере. То, что мне удалось обыграть первую ракетку мира, такого сильного и титулованного игрока, как Маррей, просто удивительно.

Во время матча я думал о многом, особенно во второй партии. Не каждый день тебе предоставляется шанс победить лидера рейтинга. Однако я старался не отвлекаться на подобные мысли и действовать согласно плану. К счастью, сегодня у меня всё получилось, — приводит слова Поспишила официальный сайт ATP.