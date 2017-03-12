BNP Paribas Open. Расписание пятого игрового дня
Воскресенье, 12 марта — пятый игровой день турнира BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе (США). В этот день состоятся матчи второго раунда в мужском одиночном разряде, будут сыграны поединки третьего круга у женщин, а также пройдут встречи парных соревнований.
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На корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдут пять представителей России: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Михаил Южный.
BNP Paribas Open. Воскресенье, 12 марта 2017 года.
Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Кеи Нишикори (Япония).
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Рафаэль Надаль (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина).
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Кайла Дэй (США) — Гарбин Мугуруса (Испания).
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Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).
Не ранее 19:00 (06:00)
Стефан Робер (Франция) — Роджер Федерер (Швейцария).
Не ранее 20:30 (07:30)
Доминика Цибулкова (Словакия) — Кристина Плишкова (Чехия).
Stadium 2. Начало в 11:00 (22:00)
Йоханна Конта (Великобритания) — Каролина Гарсия (Франция).
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Михаил Южный (Россия) — Григор Димитров (Болгария).
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Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
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Каролина Плишкова (Чехия) —
Не ранее 17:00 (04:00)
Джек Сок (США) — Хенри Лааксонен (Швейцария).
Stadium 3. Начало в 11:00 (22:00)
Факундо Баньис (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).
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Роберта Винчи (Италия) — Светлана Кузнецова (Россия).
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Дональд Янг (США) — Сэм Куэрри (США).
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Стив Джонсон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).
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Марин Чилич (Хорватия) — Тэйлор Фритц (США).
Stadium 4. Начало в 11:00 (22:00)
Кики Бертенс (Нидерланды) — Тимеа Бачински (Швейцария).
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Элина Свитолина (Украина) — Дарья Гаврилова (Австралия).
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