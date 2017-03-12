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12 марта 2017, 16:47 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Расписание пятого игрового дня

Воскресенье, 12 марта — пятый игровой день турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США). В этот день состоятся матчи второго раунда в мужском одиночном разряде, будут сыграны поединки третьего круга у женщин, а также пройдут встречи парных соревнований.

Воскресенье 12 марта — пятый игровой день турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США). В этот день состоятся матчи второго раунда в мужском одиночном разряде будут сыграны поединки третьего круга у женщин а также пройдут встречи парных соревнований. Увеличить
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На корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдут пять представителей России: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Михаил Южный.

BNP Paribas Open. Воскресенье, 12 марта 2017 года.

Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Кеи Нишикори (Япония).

Далее
Рафаэль Надаль (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Далее
Кайла Дэй (США) — Гарбин Мугуруса (Испания).

Далее
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).

Не ранее 19:00 (06:00)
Стефан Робер (Франция) — Роджер Федерер (Швейцария).

Не ранее 20:30 (07:30)
Доминика Цибулкова (Словакия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Stadium 2. Начало в 11:00 (22:00)
Йоханна Конта (Великобритания) — Каролина Гарсия (Франция).

Далее
Михаил Южный (Россия) — Григор Димитров (Болгария).

Далее
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Далее
Каролина Плишкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Бразилия).

Не ранее 17:00 (04:00)
Джек Сок (США) — Хенри Лааксонен (Швейцария).

Stadium 3. Начало в 11:00 (22:00)
Факундо Баньис (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).

Далее
Роберта Винчи (Италия) — Светлана Кузнецова (Россия).

Далее
Дональд Янг (США) — Сэм Куэрри (США).

Далее
Стив Джонсон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Далее
Марин Чилич (Хорватия) — Тэйлор Фритц (США).

Stadium 4. Начало в 11:00 (22:00)
Кики Бертенс (Нидерланды) — Тимеа Бачински (Швейцария).

Далее
Элина Свитолина (Украина) — Дарья Гаврилова (Австралия).
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