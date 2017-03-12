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12 марта 2017, 16:00 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня День рождения у Катарины Среботник!

Сегодня свой 36-й день рождения отмечает известная словенская теннисистка Катарина Среботник. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Катарины и желает ей всего самого наилучшего, как на корте, так и вне его.

Сегодня свой 36-й день рождения отмечает известная словенская теннисистка <span class=error>Катарина</span> <span class=error>Среботник</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес <span class=error>Катарины</span> и желает ей всего самого наилучшего как на корте так и вне его. Увеличить
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Катарина родилась в городе Словень-Градеце. Словенка успешно выступала в юниорских соревнованиях и в возрасте 14 лет выиграла престижный турнир Orange Bowl. Свои первые шаги в Про-туре Среботник сделала в 1995 году, а первый титул в одиночном разряде она завоевала в 1999 году на соревнованиях в Португалии. Всего же в активе Катарины четыре победы в одиночном разряде и ещё шесть выходов в финал.

Гораздо более успешно словенка выступает в парном разряде. Всего за карьеру она выиграла 37 титулов и 38 раз играла в финалах. В её активе победа на Уимблдоне-2011, и также выходы в финал всех четырёх турниров «Большого шлема». Ещё три раза Среботник играла в финальных матчах Итогового чемпионата WTA.

Также Катарина является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в миксте.

В одиночном разряде наивысшей позицией Катарины в мировом рейтинге остаётся 20-я строчка, на которую она взошла в августе 2006-го года. В парном разряде словенка являлась первой ракеткой мира.

В 2009-м году словенка получила серьёзную травму ноги и с тех пор практически не выступает в одиночном разряде. В конце 2010-го года Катарина объявила, что в дальнейшем будет выступать только в парных соревнованиях.

Всего за профессиональную карьеру Среботник заработала $7,596,157 призовых.
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