Сегодня День рождения у Катарины Среботник!
Сегодня свой 36-й день рождения отмечает известная словенская теннисистка Катарина Среботник. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Катарины и желает ей всего самого наилучшего, как на корте, так и вне его.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Катарина родилась в городе
Гораздо более успешно словенка выступает в парном разряде. Всего за карьеру она выиграла 37 титулов и 38 раз играла в финалах. В её активе победа на Уимблдоне-2011, и также выходы в финал всех четырёх турниров «Большого шлема». Ещё три раза Среботник играла в финальных матчах Итогового чемпионата WTA.
Также Катарина является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в миксте.
В одиночном разряде наивысшей позицией Катарины в мировом рейтинге остаётся 20-я строчка, на которую она взошла в августе 2006-го года. В парном разряде словенка являлась первой ракеткой мира.
В 2009-м году словенка получила серьёзную травму ноги и с тех пор практически не выступает в одиночном разряде. В конце 2010-го года Катарина объявила, что в дальнейшем будет выступать только в парных соревнованиях.
Всего за профессиональную карьеру Среботник заработала $7,596,157 призовых.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter