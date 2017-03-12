Сегодня День рождения у Катарины Среботник!

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Катарина родилась в городе Словень-Градеце. Словенка успешно выступала в юниорских соревнованиях и в возрасте 14 лет выиграла престижный турнир Orange Bowl. Свои первые шаги в Про-туре Среботник сделала в 1995 году, а первый титул в одиночном разряде она завоевала в 1999 году на соревнованиях в Португалии. Всего же в активе Катарины четыре победы в одиночном разряде и ещё шесть выходов в финал.

Гораздо более успешно словенка выступает в парном разряде. Всего за карьеру она выиграла 37 титулов и 38 раз играла в финалах. В её активе победа на Уимблдоне-2011, и также выходы в финал всех четырёх турниров «Большого шлема». Ещё три раза Среботник играла в финальных матчах Итогового чемпионата WTA.

Также Катарина является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в миксте.

В одиночном разряде наивысшей позицией Катарины в мировом рейтинге остаётся 20-я строчка, на которую она взошла в августе 2006-го года. В парном разряде словенка являлась первой ракеткой мира.



В 2009-м году словенка получила серьёзную травму ноги и с тех пор практически не выступает в одиночном разряде. В конце 2010-го года Катарина объявила, что в дальнейшем будет выступать только в парных соревнованиях.



Всего за профессиональную карьеру Среботник заработала $7,596,157 призовых.