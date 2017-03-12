«Прежде всего хочу сказать, что участие Шараповой в турнирах — это хорошо для женского тенниса. Но, с другой стороны, я считаю очень спорным решением организаторов дать возможность выступать теннисистке (причём неважно, о ком идёт речь), которая ещё не завершила дисквалификацию на неделе этого турнира. Это неуважение по отношению к другим игрокам и WТА. Очевидно, что правила меняются в пользу того, кому это выгодно. На мой взгляд, игрок должен быть допущен к соревнованиям на следующей неделе после того, как истекает его дисквалификация.

Я считаю, что каждый заслуживает второго шанса. Я думаю, что Мария вернётся и будет играть хорошо. Но в то же время я убеждена, что если человек был дисквалифицирован за допинг, то он должен возвращаться с самого дна и доказывать, что может вернуться на прежний уровень. Это не то же самое, как если бы она возвращалась после травмы, поэтому я не думаю, что теннисистка в таком случае должна получать так много «уайлд кард», — приводит слова Возняцки журналист New York Times Бен Ротенберг.