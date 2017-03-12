Энди Маррей: Сегодня я допустил целый ряд совершенно необязательных ошибок

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«Сегодня у меня совершенно не шла подача, а без этого элемента сложно добиться победы. Во второй партии Вашек стал действовать ещё агрессивнее. Я же сыграл не лучшим образом и допустил целый ряд совершенно необязательных ошибок. Он же отлично бил по мячу и был точен в ключевые моменты встречи», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.