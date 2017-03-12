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12 марта 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Ничего не кончено, пока идёт матч

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от своей непростой победы во втором раунде соревнований BNP Paribas Open.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> поделилась впечатлениями от своей непростой победы во втором раунде соревнований BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Ничего не кончено, пока идёт матч. Сегодня у меня не получалось сделать всё то, что бы мне хотелось. К тому же мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как выйти из этой непросто ситуации и переломить ход поединка. В сложные моменты было важно максимально сосредоточиться и делать хотя бы то, что у меня получалось», — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.
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