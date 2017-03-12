Винус Уильямс: Ничего не кончено, пока идёт матч

«Ничего не кончено, пока идёт матч. Сегодня у меня не получалось сделать всё то, что бы мне хотелось. К тому же мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как выйти из этой непросто ситуации и переломить ход поединка. В сложные моменты было важно максимально сосредоточиться и делать хотя бы то, что у меня получалось», — приводит слова старшей из сестёр Уильямс официальный сайт WTA.