BNP Paribas Open. Братья Брайаны потерпели поражение в первом круге соревнований

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Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время дуэту реализовали по два брейк-пойнта. При этом братья Брайаны сделали шесть эйсов и трижды ошиблись при подаче, а их соперники 13 раз подали навылет и допустили шесть двойных ошибок.