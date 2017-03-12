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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047439/
12 марта 2017, 13:20 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Братья Брайаны потерпели поражение в первом круге соревнований

Американцы Боб и Майк Брайаны уступили австралийцу Нику Киргиосу и сербу Ненаду Зимоньичу со счётом 4/6, 6/3, 7:10 на старте турнира в Индиан-Уэллсе в паре.

Американцы Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span> уступили австралийцу Нику <span class=error>Киргиосу</span> и сербу <span class=error>Ненаду</span> Зимоньичу со счётом 4/6 6/3 7:10 на старте турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> в паре. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время дуэту реализовали по два брейк-пойнта. При этом братья Брайаны сделали шесть эйсов и трижды ошиблись при подаче, а их соперники 13 раз подали навылет и допустили шесть двойных ошибок.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Киргиос и Зимоньич сразятся с испанцами Роберто Баутистой-Агутом и Фернандо Вердаско.
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