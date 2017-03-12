BNP Paribas Open. Братья Брайаны потерпели поражение в первом круге соревнований
Американцы Боб и Майк Брайаны уступили австралийцу Нику Киргиосу и сербу Ненаду Зимоньичу со счётом 4/6, 6/3, 7:10 на старте турнира в
Индиан-Уэллсе в паре.
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Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время дуэту реализовали по два
Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Киргиос и Зимоньич сразятся с испанцами Роберто
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