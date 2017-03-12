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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047354/
12 марта 2017, 13:00 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес завершил борьбу на соревнованиях BNP Paribas Open

34-я ракетка мира, испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах уступил сербу Душану Лайовичу, занимающему 106-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 6/4, 6/7 (2) во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

34-я ракетка мира испанец Фелисиано <span class=error>Лопес</span> в трёх сетах уступил сербу <span class=error>Душану</span> <span class=error>Лайовичу</span> занимающему 106-ю строчку рейтинга ATP со счётом 2/6 6/4 6/7 (2) во втором раунде турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. За это время 35-летний Лопес сделал девять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 26-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанца.

В следующем круге соревнований BNP Paribas Open Лайович скрестит ракетки с канадцем Вашеком Поспишилом.
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