Фелисиано Лопес завершил борьбу на соревнованиях BNP Paribas Open
34-я ракетка мира, испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах уступил сербу Душану Лайовичу, занимающему 106-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 6/4, 6/7 (2) во втором раунде турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. За это время 35-летний Лопес сделал девять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал один
В следующем круге соревнований BNP Paribas Open Лайович скрестит ракетки с канадцем Вашеком Поспишилом.
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