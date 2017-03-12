Фелисиано Лопес завершил борьбу на соревнованиях BNP Paribas Open

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Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. За это время 35-летний Лопес сделал девять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 26-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанца.

В следующем круге соревнований BNP Paribas Open Лайович скрестит ракетки с канадцем Вашеком Поспишилом.