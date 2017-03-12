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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047353/
12 марта 2017, 12:59 | Теннис | GoTennis.ru

Эрбер и Маю успешно стартовали на парном турнире в Индиан-Уэллсе

Первые сеянные ракетки турнира, французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю одержали победу над американцами Джоном Иснером и Джеком Соком со счётом 4/6, 6/3, 10:7 на старте парных соревнований BNP Paribas Open.

Первые сеянные ракетки турнира французы <nobr>Пьер-Юге</nobr> <span class=error>Эрбер</span> и <span class=error>Николя</span> Маю одержали победу над американцами Джоном <span class=error>Иснером</span> и Джеком Соком со счётом 4/6 6/3 10:7 на старте парных соревнований BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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За 1 час 18 минут матча дуэты реализовали по одному брейк-пойнту. При этом Эрбер и Маю трижды подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки, а их оппоненты отметились четырьмя эйсами и четырьмя ошибками при подаче.

Следующими соперниками французов на турнире в Индиан-Уэллсе станут сербы Новак Джокович и Виктор Троицки.
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