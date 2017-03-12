Эрбер и Маю успешно стартовали на парном турнире в Индиан-Уэллсе
Первые сеянные ракетки турнира, французы
Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю одержали победу над американцами Джоном Иснером и Джеком Соком со счётом 4/6, 6/3, 10:7 на старте парных соревнований BNP Paribas Open.
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За 1 час 18 минут матча дуэты реализовали по одному
Следующими соперниками французов на турнире в
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