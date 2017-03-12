Эрбер и Маю успешно стартовали на парном турнире в Индиан-Уэллсе

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За 1 час 18 минут матча дуэты реализовали по одному брейк-пойнту. При этом Эрбер и Маю трижды подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки, а их оппоненты отметились четырьмя эйсами и четырьмя ошибками при подаче.