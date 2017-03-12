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12 марта 2017, 12:49 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Евгений Донской выиграл турнир серии «Челленджер» в Чжухае

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Россиянин Евгений Донской стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в китайском Чжухае.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянин Евгений Донской стал победителем теннисного турнира серии Челленджер в китайском <span class=error>Чжухае</span>. Увеличить
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В финале российский теннисист, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:4 переиграл седьмую ракетку турнира итальянца Томаса Фаббиано. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

Для 26-летнего Донского этот титул стал десятым на турнирах серии «Челленджер» в одиночном разряде в карьере.
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