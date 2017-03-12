Российский теннисист Евгений Донской выиграл турнир серии «Челленджер» в Чжухае
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Россиянин Евгений Донской стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в китайском Чжухае.
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В финале российский теннисист, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:4 переиграл седьмую ракетку турнира итальянца Томаса Фаббиано. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.
Для 26-летнего Донского этот титул стал десятым на турнирах серии «Челленджер» в одиночном разряде в карьере.
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