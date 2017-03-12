Индиан-Уэллс. Миша Зверев переиграл Жоао Соусу во втором круге турнира
32-я ракетка мира, немец Миша Зверев, нанёс поражение португальцу Жоао Соусе, занимающему 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3 во втором раунде турнира в
Индиан-Уэллсе.
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За 1 час 15 минут матча спортсмены допустили по одной двойной ошибке. При этом 29-летний Зверев сделал восемь эйсов и три брейка, а его 27-летний оппонент один раз подал навылет и не реализовал ни одного
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Зверев сразится с австрийцем Домиником Тимом.
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