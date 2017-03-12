Пабло Куэвас сломил сопротивление Мартина Клижана в Индиан-Уэллсе
33-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, в двух сетах справился со словаком Мартином Клижаном, занимающим 66-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (3), 7/6 (5) во втором круге турнира BNP Paribas Open.
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Встреча длилась ровно 2 часа. За это время спортсмены реализовали по одному
Следующим соперником Куэваса на соревнованиях в
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