Пабло Куэвас сломил сопротивление Мартина Клижана в Индиан-Уэллсе

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Встреча длилась ровно 2 часа. За это время спортсмены реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 31-летний Куэвас шесть раз подал навылет и не допустил ни одной дойной ошибки, а 27-летний Клижан сделал четыре эйса и семь раз ошибся при подаче. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу представителя Уругвая.