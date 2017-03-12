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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047107/
12 марта 2017, 12:13 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Куэвас сломил сопротивление Мартина Клижана в Индиан-Уэллсе

33-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, в двух сетах справился со словаком Мартином Клижаном, занимающим 66-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (3), 7/6 (5) во втором круге турнира BNP Paribas Open.

33-я ракетка мира уругваец <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> в двух сетах справился со словаком <span class=error>Мартином</span> <span class=error>Клижаном</span> занимающим 66-ю строчку рейтинга ATP обыграв его со счётом 7/6 (3) 7/6 (5) во втором круге турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась ровно 2 часа. За это время спортсмены реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 31-летний Куэвас шесть раз подал навылет и не допустил ни одной дойной ошибки, а 27-летний Клижан сделал четыре эйса и семь раз ошибся при подаче. Теперь счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу представителя Уругвая.

Следующим соперником Куэваса на соревнованиях в Индиан-Уэллсе станет итальянец Фабио Фоньини.
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30-я ракетка мира, немец Филипп Кольшрайбер, стал участником третьего круга соревнований в Индиан-Уэллсе, поскольку его соперник, украине Александр Долгополов отказался от продолжения борьбы. Поединок завершился при счёте 7/6 (3), 1/1 в пользу представителя Украины.
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