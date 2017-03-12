BNP Paribas Open. Ана Конюх не справилась с Пэн Шуай
33-я ракетка мира, хорватка Ана Конюх, проиграла китаянке Пэн Шуай, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 2/6 во втором круге соревнований BNP Paribas Open.
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Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 19-летняя Конюх один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала два брейка, а её 31-летняя соперница выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
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