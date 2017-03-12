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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047106/
12 марта 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Ана Конюх не справилась с Пэн Шуай

33-я ракетка мира, хорватка Ана Конюх, проиграла китаянке Пэн Шуай, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 2/6 во втором круге соревнований BNP Paribas Open.

33-я ракетка мира хорватка <span class=error>Ана</span> Конюх проиграла китаянке <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 2/6 во втором круге соревнований BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 19-летняя Конюх один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала два брейка, а её 31-летняя соперница выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В следующем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Пэн Шуай предстоит сыграть с полькой Агнешкой Радваньской.
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