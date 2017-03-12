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https://sport.mail.ru/news/tennis/29047012/
12 марта 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперника

30-я ракетка мира, немец Филипп Кольшрайбер, стал участником третьего круга соревнований в Индиан-Уэллсе, поскольку его соперник, украине Александр Долгополов отказался от продолжения борьбы. Поединок завершился при счёте 7/6 (3), 1/1 в пользу представителя Украины.

30-я ракетка мира немец Филипп Кольшрайбер стал участником третьего круга соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> поскольку его соперник <span class=error>украине</span> Александр <span class=error>Долгополов</span> отказался от продолжения борьбы. Поединок завершился при счёте 7/6 (3) 1/1 в пользу представителя Украины. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время теннисисты реализовали по два брейк-пойнта. При этом 33-летний Кольшрайбер сделал три эйса и дважды ошибся при подаче, а 28-летний Долгополов семь раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу немца.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Кольшрайберу предстоит встреча с швейцарцем Стэм Вавринкой.
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