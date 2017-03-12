Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперника

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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время теннисисты реализовали по два брейк-пойнта. При этом 33-летний Кольшрайбер сделал три эйса и дважды ошибся при подаче, а 28-летний Долгополов семь раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу немца.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Кольшрайберу предстоит встреча с швейцарцем Стэм Вавринкой.