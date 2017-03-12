Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперника
30-я ракетка мира, немец Филипп Кольшрайбер, стал участником третьего круга соревнований в
Индиан-Уэллсе, поскольку его соперник, украине Александр Долгополов отказался от продолжения борьбы. Поединок завершился при счёте 7/6 (3), 1/1 в пользу представителя Украины.
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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время теннисисты реализовали по два
В третьем круге турнира BNP Paribas Open Кольшрайберу предстоит встреча с швейцарцем Стэм Вавринкой.
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