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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046863/
12 марта 2017, 11:29 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Альберт Рамос стал соперником Давида Гоффина

24-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, в трёх сетах переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 5/7, 7/5 во втором раунде турнира BNP Paribas Open.

24-я ракетка мира испанец Альберт <span class=error>Рамос</span> в трёх сетах переиграл представителя Боснии и Герцеговины <span class=error>Дамира</span> Джумхура занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 5/7 7/5 во втором раунде турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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За 2 часа 33 минуты матча 29-летний Рамос сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Джумхур дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рамос померится силами с бельгийцем Давидом Гоффином.
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