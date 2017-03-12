Индиан-Уэллс. Альберт Рамос стал соперником Давида Гоффина
24-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, в трёх сетах переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 5/7, 7/5 во втором раунде турнира BNP Paribas Open.
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За 2 часа 33 минуты матча 29-летний Рамос сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять
В третьем круге соревнований в
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