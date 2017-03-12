Индиан-Уэллс. Альберт Рамос стал соперником Давида Гоффина

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За 2 часа 33 минуты матча 29-летний Рамос сделал три эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Джумхур дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.