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12 марта 2017, 11:29 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович встретится с Симоной Халеп в третьем круге соревнований BNP Paribas Open

26-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, нанесла поражение немке Аннике Бек, занимающей 61-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 7/5 и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

26-я ракетка мира француженка Кристина Младенович нанесла поражение немке <span class=error>Аннике</span> Бек занимающей 61-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/0 7/5 и вышла в третий раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 23-летняя Младенович сделала три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её ровесница из Германии один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу француженки.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Младенович скрестит ракетки с румынкой Симоной Халеп.
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