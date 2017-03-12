Кристина Младенович встретится с Симоной Халеп в третьем круге соревнований BNP Paribas Open
26-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, нанесла поражение немке Аннике Бек, занимающей 61-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 7/5 и вышла в третий раунд турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 23-летняя Младенович сделала три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Младенович скрестит ракетки с румынкой Симоной Халеп.
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