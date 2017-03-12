Кристина Младенович встретится с Симоной Халеп в третьем круге соревнований BNP Paribas Open

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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время 23-летняя Младенович сделала три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её ровесница из Германии один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу француженки.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Младенович скрестит ракетки с румынкой Симоной Халеп.