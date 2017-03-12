BNP Paribas Open. Анастасия Севастова потерпела поражение от Лорен Дэвис
23-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, не справилась с американкой Лорен Дэвис, занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 5/7, 3/6 во втором круге турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время они ни разе не подали навылет. При этом 26-летняя Севастова дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Дэвис сразится с немкой Юлией Гёргес.
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