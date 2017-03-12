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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046776/
12 марта 2017, 11:12 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Анастасия Севастова потерпела поражение от Лорен Дэвис

23-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, не справилась с американкой Лорен Дэвис, занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 5/7, 3/6 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

23-я ракетка мира латвийка Анастасия Севастова не справилась с американкой <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA проиграв со счётом 5/7 3/6 во втором круге турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время они ни разе не подали навылет. При этом 26-летняя Севастова дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Дэвис допустила десять двойных ошибок и сделала девять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Дэвис сразится с немкой Юлией Гёргес.
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