BNP Paribas Open. Анастасия Севастова потерпела поражение от Лорен Дэвис

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Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время они ни разе не подали навылет. При этом 26-летняя Севастова дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Дэвис допустила десять двойных ошибок и сделала девять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Дэвис сразится с немкой Юлией Гёргес.