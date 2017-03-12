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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046697/
12 марта 2017, 10:53 | Теннис | GoTennis.ru

Тимеа Бабош одержала волевую победу во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе

28-я ракетка мира, венгерка Тимеа Бабош, одолела американку Варвару Лепченко, занимающую 88-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/6 (2), 6/2 во втором раунде соревнований в Индиан-Уэллсе.

28-я ракетка мира венгерка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> одолела американку Варвару <span class=error>Лепченко</span> занимающую 88-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 7/6 (2) 6/2 во втором раунде соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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За 2 часа 55 минут матча 23-летняя Бабош сделала один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 30-летняя Лепченко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу венгерки.

В следующем круге турнира BNP Paribas Open Бабош померится силами с россиянкой Еленой Весниной.
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