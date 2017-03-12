Тимеа Бабош одержала волевую победу во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 55 минут матча 23-летняя Бабош сделала один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 30-летняя Лепченко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу венгерки.

В следующем круге турнира BNP Paribas Open Бабош померится силами с россиянкой Еленой Весниной.