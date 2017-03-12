Тимеа Бабош одержала волевую победу во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе
28-я ракетка мира, венгерка Тимеа Бабош, одолела американку Варвару Лепченко, занимающую 88-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 7/6 (2), 6/2 во втором раунде соревнований в
Индиан-Уэллсе.
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За 2 часа 55 минут матча 23-летняя Бабош сделала один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
В следующем круге турнира BNP Paribas Open Бабош померится силами с россиянкой Еленой Весниной.
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