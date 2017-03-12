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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046696/
12 марта 2017, 10:53 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Коко Вандевеге покидает турнир

22-я ракетка мира, американка Коко Вандевеге, не смогла справиться с чешкой Люси Шафаржовой, занимающей 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 1/6 во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе.

22-я ракетка мира американка <span class=error>Коко</span> Вандевеге не смогла справиться с чешкой <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> занимающей 40-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 4/6 1/6 во втором круге соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 25-летняя Вандевеге четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала один брейк, а 30-летняя Шафаржова выполнила восемь эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу чешки.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сыграет с ещё одной американкой Винус Уильямс.
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