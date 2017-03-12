Индиан-Уэллс. Коко Вандевеге покидает турнир

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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 25-летняя Вандевеге четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала один брейк, а 30-летняя Шафаржова выполнила восемь эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу чешки.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сыграет с ещё одной американкой Винус Уильямс.