Индиан-Уэллс. Коко Вандевеге покидает турнир
22-я ракетка мира, американка Коко Вандевеге, не смогла справиться с чешкой Люси Шафаржовой, занимающей 40-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 1/6 во втором круге соревнований в
Индиан-Уэллсе.
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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 25-летняя Вандевеге четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала один брейк, а 30-летняя Шафаржова выполнила восемь эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала три
В третьем круге турнира BNP Paribas Open Шафаржова сыграет с ещё одной американкой Винус Уильямс.
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