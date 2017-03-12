Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе после выигранного первого сета в матче 2-го круга
В американском
Индиан-Уэллсе досрочно завершился матч 2-го круга теннисного турнира BNP Paribas в мужском одиночном разряде, в котором Александр Долгополов в начале второй партии прекратил борьбу из-за травмы ноги в игре с Филиппом Кольшрайбером из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Игра завершилась при счете 7:6 (7:3), 1:1.
Соперники успели провести на корте 1 час 07 минут.
За это время Долгополов выиграл первый сет равного матча, где он добыл победу на
Матч был прерван
Таким образом, в турнирной сетке в
Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга турнира проиграли Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко, а в квалификации выбыли из борьбы Илья Марченко и Сергей Стаховский.
Турнир в
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