Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29046631/
12 марта 2017, 10:43 | Теннис | УНИАН

Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе после выигранного первого сета в матче 2-го круга

В американском Индиан-Уэллсе досрочно завершился матч 2-го круга теннисного турнира BNP Paribas в мужском одиночном разряде, в котором Александр Долгополов в начале второй партии прекратил борьбу из-за травмы ноги в игре с Филиппом Кольшрайбером из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен прекратил выступления <nobr>из-за </nobr>травмы ноги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра завершилась при счете 7:6 (7:3), 1:1.

Соперники успели провести на корте 1 час 07 минут.

За это время Долгополов выиграл первый сет равного матча, где он добыл победу на тай-брейке со счетом 7:3. После этого, во второй партии, соперники успели обменяться выигранными геймами — 1:1. При этом, каждый из них выиграл на подаче соперника.

Матч был прерван из-за травмы ноги у Долгополова. Та же проблема ранее помешала нашему спортсмену завершить матч ¼ финала турнира в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, в турнирной сетке в Индиан-Уэллсе осталась единственная представительница Украины Элина Свитолина, которая уже дошла до 3-го круга соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга турнира проиграли Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко, а в квалификации выбыли из борьбы Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Марченко стартовал с победы в квалификации турнира в Индиан-Уэллс, Стаховский выбыл из борьбы

Марченко стартовал с победы в квалификации турнира в Индиан-Уэллс, Стаховский выбыл из борьбы

В американском Индиан-Уэллсе продолжается квалификация теннисного супертурнира BNP Paribas Open серии ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $6,993 млн., где в ночь на среду свои первые матчи провели украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский, сообщает официальный сайт турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

В Роттердаме полиция не пустила турецкого министра в консульство и сопроводила до границы с Германией

На Мариупольском направлении произошел бой, двое украинских бойцов погибли от вражеской ДРГ - штаб

Выделение Украине $150 миллионов на военные нужды должен еще одобрить Сенат США - Чалый