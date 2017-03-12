Пабло Карреньо-Буста вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
23-я ракетка мира, испанец Пабло
Карреньо-Буста, взял верх над немцем Петером Гойовчиком, занимающим 148-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 и стал участником третьего круга турнира BNP Paribas Open.
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