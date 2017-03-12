Пабло Карреньо-Буста вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Гойовчик один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.