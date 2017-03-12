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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046618/
12 марта 2017, 10:52 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Карреньо-Буста вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

23-я ракетка мира, испанец Пабло Карреньо-Буста, взял верх над немцем Петером Гойовчиком, занимающим 148-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 и стал участником третьего круга турнира BNP Paribas Open.

23-я ракетка мира испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> взял верх над немцем <span class=error>Петером</span> <span class=error>Гойовчиком</span> занимающим 148-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/2 и стал участником третьего круга турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Гойовчик один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим оппонентом Карреньо-Бусты на соревнованиях в Индиан-Уэллсе будет его соотечественник Роберто Баутиста-Агут.
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