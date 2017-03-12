Саманта Стосур проиграла Юлии Гёргес на соревнованиях BNP Paribas Open

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Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время 32-летняя Стосур сделала пять эйсов, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 28-летняя Гёргес девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 5:1 в пользу немки.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Гёргес предстоит матч против американки Лорен Дэвис.