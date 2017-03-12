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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046531/
12 марта 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

Саманта Стосур проиграла Юлии Гёргес на соревнованиях BNP Paribas Open

18-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, уступила немке Юлии Гёргес, занимающей 50-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 4/6 во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

18-я ракетка мира австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> уступила немке Юлии <span class=error>Гёргес</span> занимающей 50-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 4/6 4/6 во втором раунде турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время 32-летняя Стосур сделала пять эйсов, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 28-летняя Гёргес девять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 5:1 в пользу немки.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Гёргес предстоит матч против американки Лорен Дэвис.
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