Саманта Стосур проиграла Юлии Гёргес на соревнованиях BNP Paribas Open
18-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, уступила немке Юлии Гёргес, занимающей 50-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 4/6 во втором раунде турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время 32-летняя Стосур сделала пять эйсов, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Гёргес предстоит матч против американки Лорен Дэвис.
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