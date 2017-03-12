BNP Paribas Open. Джон Иснер на двух тай-брейках одолел Михаила Кукушкина

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Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время теннисисты не допустили ни одной двойной ошибки и не сделали ни одного брейка. При этом 31-летний Иснер 23 раза подал навылет, а его 29-летний оппонент — четыре. Теперь счёт в личных встречах 3:0 в пользу американца.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Иснер скрестит ракетки с французом Гаэлем Монфисом.