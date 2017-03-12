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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046530/
12 марта 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Джон Иснер на двух тай-брейках одолел Михаила Кукушкина

22-я ракетка мира, американец Джон Иснер, обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего 90-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (0), 7/6 (6) во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

22-я ракетка мира американец Джон <span class=error>Иснер</span> обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина занимающего 90-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (0) 7/6 (6) во втором раунде турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время теннисисты не допустили ни одной двойной ошибки и не сделали ни одного брейка. При этом 31-летний Иснер 23 раза подал навылет, а его 29-летний оппонент — четыре. Теперь счёт в личных встречах 3:0 в пользу американца.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Иснер скрестит ракетки с французом Гаэлем Монфисом.
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