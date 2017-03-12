Томаш Бердых продолжает борьбу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
14-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, нанёс поражение американцу Бьорну Фратанджело, занимающему 112-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/4 и вышел в третий раунд турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 31-летний Бердых сделал 13 эйсов и три брейка, а его 23-летний соперник 11 раз подал навылет и реализовал два
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бездых скрестит ракетки с японцем Ёсихито Нисиокой.
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