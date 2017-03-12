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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046448/
12 марта 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых продолжает борьбу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, нанёс поражение американцу Бьорну Фратанджело, занимающему 112-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/4 и вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

14-я ракетка мира чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> нанёс поражение американцу <span class=error>Бьорну</span> Фратанджело занимающему 112-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (4) 6/4 и вышел в третий раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 31-летний Бердых сделал 13 эйсов и три брейка, а его 23-летний соперник 11 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чеха.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бездых скрестит ракетки с японцем Ёсихито Нисиокой.
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