Томаш Бердых продолжает борьбу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 31-летний Бердых сделал 13 эйсов и три брейка, а его 23-летний соперник 11 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чеха.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Бездых скрестит ракетки с японцем Ёсихито Нисиокой.