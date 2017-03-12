Индиан-Уэллс. Роберто Баутиста-Агут пробился в третий круг турнира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 32 минуты матча спортсмены выполнили по одному эйсу и одной двойной ошибке. При этом 28-летний Баутиста-Агут сделал три брейка, а его ровесник из Франции — ни одного. Теперь счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу испанца.