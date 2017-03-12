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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046447/
12 марта 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Роберто Баутиста-Агут пробился в третий круг турнира

17-я ракетка мира, испанец Роберто Баутиста-Агут, переиграл француза Адриана Маннарино, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 во втором раунде турнира BNP Paribas Open.

17-я ракетка мира испанец <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> переиграл француза Адриана <span class=error>Маннарино</span> занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/2 во втором раунде турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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За 1 час 32 минуты матча спортсмены выполнили по одному эйсу и одной двойной ошибке. При этом 28-летний Баутиста-Агут сделал три брейка, а его ровесник из Франции — ни одного. Теперь счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу испанца.

В следующем круге соревнований в Индиан-Уэллсе Баутиста-Агут скрестит ракетки со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.
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