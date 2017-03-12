Индиан-Уэллс. Роберто Баутиста-Агут пробился в третий круг турнира
17-я ракетка мира, испанец Роберто
Баутиста-Агут, переиграл француза Адриана Маннарино, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 во втором раунде турнира BNP Paribas Open.
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За 1 час 32 минуты матча спортсмены выполнили по одному эйсу и одной двойной ошибке. При этом 28-летний
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