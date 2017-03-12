BNP Paribas Open. Винус Уильямс одолела Елену Янкович

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 46 минут. За это время спортсменки по три раза ошиблись при подаче. При этом 36-летняя Уильямс сделала один эйс и шесть брейков, а 32-летняя Янкович четыре раза подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов. Теперь счёт в личном противостоянии теннисисток стал 7:7.

Следующей соперницей Винус Уильямс на турнире BNP Paribas Open будет либо американка Коко Вандевеге, либо чешка Люси Шафаржова.