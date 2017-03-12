BNP Paribas Open. Винус Уильямс одолела Елену Янкович
13-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, переиграла сербку Елену Янкович, занимающую 51-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 7/6 (5), 6/1 во втором круге соревнований в
Индиан-Уэллсе.
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Встреча длилась 1 час 46 минут. За это время спортсменки по три раза ошиблись при подаче. При этом 36-летняя Уильямс сделала один эйс и шесть брейков, а 32-летняя Янкович четыре раза подала навылет и реализовала семь
Следующей соперницей Винус Уильямс на турнире BNP Paribas Open будет либо американка Коко Вандевеге, либо чешка Люси Шафаржова.
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