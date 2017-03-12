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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046394/
12 марта 2017, 10:49 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Винус Уильямс одолела Елену Янкович

13-я ракетка мира, американка Винус Уильямс, переиграла сербку Елену Янкович, занимающую 51-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 7/6 (5), 6/1 во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе.

13-я ракетка мира американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> переиграла сербку Елену <span class=error>Янкович</span> занимающую 51-ю строчку рейтинга WTA со счётом 1/6 7/6 (5) 6/1 во втором круге соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 1 час 46 минут. За это время спортсменки по три раза ошиблись при подаче. При этом 36-летняя Уильямс сделала один эйс и шесть брейков, а 32-летняя Янкович четыре раза подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов. Теперь счёт в личном противостоянии теннисисток стал 7:7.

Следующей соперницей Винус Уильямс на турнире BNP Paribas Open будет либо американка Коко Вандевеге, либо чешка Люси Шафаржова.
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