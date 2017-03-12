Индиан-Уэллс. Гаэль Монфис стал участником третьего раунда турнира
11-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, в трёх сетах взял верх над представителем Барбадоса Дэрианом Кингом, занимающим 131-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/0, 6/1 во втором круге турнира в
Индиан-Уэллсе.
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Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время теннисисты допустили по две двойные ошибки. При этом 30-летний Монфис сделал шесть эйсов и семь брейков, а его 24-летний оппонент ни раз не подал навылет и реализовал три
В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Монфис померится силами с американцем Джоном Иснером.
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