Индиан-Уэллс. Гаэль Монфис стал участником третьего раунда турнира

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Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время теннисисты допустили по две двойные ошибки. При этом 30-летний Монфис сделал шесть эйсов и семь брейков, а его 24-летний оппонент ни раз не подал навылет и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Монфис померится силами с американцем Джоном Иснером.