Жо-Вилфрид Цонга потерпел поражение от Фабио Фоньини на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
Восьмая ракетка мира, француз
Жо-Вилфрид Цонга, не смог выйти в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, уступив итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 43-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (4), 6/3, 4/6.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Цонга сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
В следующем раунде соревнований BNP Paribas Open Фоньини предстоит поединок против уругвайца Пабло Куэваса.
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