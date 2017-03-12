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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046256/
12 марта 2017, 10:47 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга потерпел поражение от Фабио Фоньини на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира, француз Жо-Вилфрид Цонга, не смог выйти в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе, уступив итальянцу Фабио Фоньини, занимающему 43-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (4), 6/3, 4/6.

Восьмая ракетка мира француз <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> не смог выйти в третий раунд турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> уступив итальянцу <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> занимающему 43-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (4) 6/3 4/6. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Цонга сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Фоньини шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу француза.

В следующем раунде соревнований BNP Paribas Open Фоньини предстоит поединок против уругвайца Пабло Куэваса.
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