Жо-Вилфрид Цонга потерпел поражение от Фабио Фоньини на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

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Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За это время 31-летний Цонга сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Фоньини шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу француза.

В следующем раунде соревнований BNP Paribas Open Фоньини предстоит поединок против уругвайца Пабло Куэваса.