Мэдисон Киз одержала победу во втором раунде турнира BNP Paribas Open

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За 1 час 29 минут матча теннисистки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 22-летняя Киз сделала два эйса и пять брейков, а её 27-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Киз сразится с японкой Наоми Осакой.