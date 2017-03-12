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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046255/
12 марта 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз одержала победу во втором раунде турнира BNP Paribas Open

Девятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, в двух сетах одолела колумбийку Мариану Дуке-Марино, занимающую 112-ю строчку рейтинга рейтинга WTA, со счётом 6/1, 7/5 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Девятая ракетка мира американка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> в двух сетах одолела колумбийку <span class=error>Мариану</span> <nobr>Дуке-Марино</nobr> занимающую 112-ю строчку рейтинга рейтинга WTA со счётом 6/1 7/5 во втором круге турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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За 1 час 29 минут матча теннисистки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 22-летняя Киз сделала два эйса и пять брейков, а её 27-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Киз сразится с японкой Наоми Осакой.
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