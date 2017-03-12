Мэдисон Киз одержала победу во втором раунде турнира BNP Paribas Open
Девятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, в двух сетах одолела колумбийку Мариану
Дуке-Марино, занимающую 112-ю строчку рейтинга рейтинга WTA, со счётом 6/1, 7/5 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
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За 1 час 29 минут матча теннисистки допустили по четыре двойные ошибки. При этом 22-летняя Киз сделала два эйса и пять брейков, а её 27-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала два
В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Киз сразится с японкой Наоми Осакой.
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