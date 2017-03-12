Агнешка Радваньска преодолела барьер второго круга турнира BNP Paribas Open

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Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Радваньска отметилась тремя двойными ошибками и тремя брейками, а её 20-летняя соперница пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Радваньска поборется с китаянкой Пэн Шуай.