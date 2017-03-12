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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046185/
12 марта 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска преодолела барьер второго круга турнира BNP Paribas Open

Шестая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 и вышла в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе.

Шестая ракетка мира полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> обыграла испанку <span class=error>Сару</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/4 и вышла в третий раунд соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Радваньска отметилась тремя двойными ошибками и тремя брейками, а её 20-летняя соперница пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Радваньска поборется с китаянкой Пэн Шуай.
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