Агнешка Радваньска преодолела барьер второго круга турнира BNP Paribas Open
Шестая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, обыграла испанку Сару
Соррибес-Тормо, занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 и вышла в третий раунд соревнований в Индиан-Уэллсе.
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Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Радваньска отметилась тремя двойными ошибками и тремя брейками, а её 20-летняя соперница пять раз ошиблась при подаче и реализовала один
В третьем круге турнира BNP Paribas Open Радваньска поборется с китаянкой Пэн Шуай.
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