Маррей проиграл 129-й «ракетке» мира Поспишилу во втором раунде турнира в США
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Британец Энди Маррей не смог выйти в третий раунд турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $6,9 млн.
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Лидер рейтинга ATP, посеянный под первым номером на турнире, проиграл со счетом 4:6, 6:7 (5:7) представителю Канады Вашеку Поспишилу, который занимает 129-е место в рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию.
В следующем круге канадец сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который также вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
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