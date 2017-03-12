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https://sport.mail.ru/news/tennis/29046135/
12 марта 2017, 9:52 | Теннис | ТАСС

Маррей проиграл 129-й «ракетке» мира Поспишилу во втором раунде турнира в США

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Британец Энди Маррей не смог выйти в третий раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $6,9 млн.

Лидер рейтинга ATP в двух сетах уступил канадцу пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию. Увеличить
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Лидер рейтинга ATP, посеянный под первым номером на турнире, проиграл со счетом 4:6, 6:7 (5:7) представителю Канады Вашеку Поспишилу, который занимает 129-е место в рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию.

В следующем круге канадец сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который также вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
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