Стэн Вавринка продолжает выступление на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

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За 1 час 18 минут матча теннисисты допустили по три двойные ошибки. При этом 31-летний Вавринка девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, а его 35-летний соперник сделал два эйса и ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользе швейцарца.

Соперником Вавринки в третьем раунде соревнований BNP Paribas Open будет немец Филипп Кольшрайбер.