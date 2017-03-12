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12 марта 2017, 10:45 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка продолжает выступление на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, сломил сопротивление итальянца Паоло Лоренци, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Третья ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> сломил сопротивление итальянца <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 и вышел в третий круг турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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За 1 час 18 минут матча теннисисты допустили по три двойные ошибки. При этом 31-летний Вавринка девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, а его 35-летний соперник сделал два эйса и ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользе швейцарца.

Соперником Вавринки в третьем раунде соревнований BNP Paribas Open будет немец Филипп Кольшрайбер.
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Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе после выигранного первого сета в матче 2-го круга

В американском Индиан-Уэллсе досрочно завершился матч 2-го круга теннисного турнира BNP Paribas в мужском одиночном разряде, в котором Александр Долгополов в начале второй партии прекратил борьбу из-за травмы ноги в игре с Филиппом Кольшрайбером из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
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