Стэн Вавринка продолжает выступление на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, сломил сопротивление итальянца Паоло Лоренци, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 и вышел в третий круг турнира в
Индиан-Уэллсе.
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За 1 час 18 минут матча теннисисты допустили по три двойные ошибки. При этом 31-летний Вавринка девять раз подал навылет и реализовал два
Соперником Вавринки в третьем раунде соревнований BNP Paribas Open будет немец Филипп Кольшрайбер.
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