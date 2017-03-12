Россиянка Веснина и румынка Халеп вышли в 3-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина и румынка Симона Халеп преодолели барьер второго раунда на теннисном турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.
В субботу российская теннисистка, 14-й номер посева, со счетом 6:4, 7:5 переиграла американку Шелби Роджерс. Поединок продолжался 1 час 41 минуту.
Халеп (4) в двух сетах переиграла хорватку Донну Векич — 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
В следующем круге Веснина сыграет с венгеркой Тимей Бабош (25), которая оказалась сильнее Варвары Лепченко из США. Халеп встретится с представительницей Франции Кристиной Младенович (28), одолевшей немку Аннику Бек.
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