Россиянка Веснина и румынка Халеп вышли в 3-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В субботу российская теннисистка, 14-й номер посева, со счетом 6:4, 7:5 переиграла американку Шелби Роджерс. Поединок продолжался 1 час 41 минуту.

Халеп (4) в двух сетах переиграла хорватку Донну Векич — 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

В следующем круге Веснина сыграет с венгеркой Тимей Бабош (25), которая оказалась сильнее Варвары Лепченко из США. Халеп встретится с представительницей Франции Кристиной Младенович (28), одолевшей немку Аннику Бек.