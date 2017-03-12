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https://sport.mail.ru/news/tennis/29045353/
12 марта 2017, 9:37 | Теннис | ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $6,9 млн).

Он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. Увеличить
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В матче второго круга россиянин уступил бельгийцу Давиду Гоффену, «посеянному» на турнире под 11-м номером, со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Следующим соперником Гоффена станет победитель пары Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Альберт Рамос (Испания, 22).
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