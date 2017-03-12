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https://sport.mail.ru/news/tennis/29045013/
12 марта 2017, 0:07 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим взял верх над Жереми Шарди на турнире в Индиан-Уэллсе

Девятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, оказался сильнее француза Жереми Шарди, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/4 во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Девятая ракетка мира австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> оказался сильнее француза <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 6/4 во втором раунде турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время теннисисты по три раза ошиблись при подаче. При этом 23-летний Тим сделал шесть эйсов и четыре брейка, а 30-летний Шарди четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Тим сразится либо с немцем Мишей Зверевым, либо с португальцем Жоао Соусой.
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