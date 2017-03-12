Доминик Тим взял верх над Жереми Шарди на турнире в Индиан-Уэллсе

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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время теннисисты по три раза ошиблись при подаче. При этом 23-летний Тим сделал шесть эйсов и четыре брейка, а 30-летний Шарди четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Тим сразится либо с немцем Мишей Зверевым, либо с португальцем Жоао Соусой.